Paysandu x Brasiliense: desespero A briga para fugir da zona de rebaixamento marcará o jogo entre Paysandu e Brasiliense, nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão. Os dois times estão ameaçados pelo descenso e só a vitória para melhorar o clima ruim dos clubes. Enquanto o Paysandu ocupa a 21ª posição, com 35 pontos, o Brasiliense está em 20º, com 37. E o time visitante, apesar de ainda não ter perdido sob o comando do técnico Márcio Bittencourt (5 pontos em 3 jogos), andou com vários problemas durante a semana. Na segunda-feira, o meia Marcelinho Carioca ? que hoje deve retornar à equipe após 4 rodadas ? discutiu com o lateral-esquerdo Rochinha e os dois quase trocaram agressões. Na terça-feira foi a vez de Luiz Estevão, presidente do clube, ser preso por desacato após xingar um oficial do Corpo de Bombeiros. No Paysandu, o clima também não é dos melhores. O time vem de três derrotas consecutivas e o técnico Carlos Alberto Torres deve mudar a formação da equipe. Sai o 3-5-2 para a entrada do 4-4-2, mais ofensivo. Nas sete rodadas restantes para o término do campeonato, o Paysandu ainda recebe o Atlético-MG (12/11) e o Flamengo (04/12), concorrentes diretos na luta para fugir do rebaixamento. E o treinador não quer saber de nenhum outro resultado a não ser a vitória diante do Brasiliense. ?Tivemos três resultados adversos contra três grandes equipes (Cruzeiro, Corinthians e Inter)?, lembrou Torres. ?Agora isso acabou. Os próximos jogos são contra equipes, no máximo, no mesmo nível da nossa.? Para o jogo desta quinta, o Paysandu não vai poder contar com o zagueiro Luis Henrique e o lateral-esquerdo Leandro Eugênio, machucados. No ataque, Rafael Moura deve ganhar a vaga de Balão, que não foi bem no último jogo.