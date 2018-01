Paz e alegria no treino do Corinthians Apesar da pressão sobre o técnico Márcio Bittencourt, ameaçado de demissão no Corinthians, o clima foi de tranqüilidade no treino deste sábado, no Rio, onde o time corintiano enfrenta o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o trabalho no centro de treinamento Vasco-Barra, Márcio estava bem a vontade, sem qualquer sinal de desânimo. Soltou algumas risadas e bateu um longo papo com os jogadores no centro do gramado, antes de comandar o famoso rachão. Mas, chateado com as notícias sobre sua possível saída do cargo, o técnico não quis dar entrevistas. O único assunto que abalou o ambiente corintiano foi a declaração feita pelo presidente do Flamengo, Marcio Braga, que disse, na véspera, que o time carioca iria atropelar o rival paulista. ?Isso apimenta o clássico e faz parte do futebol. Eu aceito a provocação numa boa, mas não acho ético?, disse o zagueiro Betão.