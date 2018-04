Pazzini ajuda Inter de Milão a bater seu ex-clube Fiorentina

A atual campeã Inter, que perdeu para a Juventus no domingo, pulou para o terceiro lugar e está cinco pontos atrás do líder Milan, agora com o mesmo número de partidas.

A Inter abriu o placar aos 6 minutos, quando um cruzamento do lateral brasileiro Maicon foi desviado por Michele Camporese contra seu próprio gol.

Mas a Fiorentina empatou aos 33 minutos. Manuel Pasqual mandou a bola para a área e ela acabou entrando sem tocar em ninguém, enganando o goleiro Júlio César.

O segundo gol da equipe comandada por Leonardo aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo, após Pazzini completar um cruzamento rasteiro de Samuel Eto'o.

A partida da Inter foi reagendada devido à sua participação no Mundial de Clubes, no qual o clube italiano sagrou-se campeão.

Em jogo remarcado por causa da neve em dezembro, o Genoa derrotou a rival Sampdoria por 1 x 0 na quarta-feira. O gol foi marcado pelo brasileiro Rafinha, num dos clássicos mais disputados do Italiano.

(Por Mark Meadows)