PC agradece ?elogios de bandido? Um dos maiores orgulho da carreira de Paulo César de Oliveira está no depoimento do árbitro Paulo José Danelon, integrante da máfia do apito. Nagib Fayad, o Gibão, teve a idéia de colocar Paulo César no esquema. Pagaria bem. Danelon não pensou duas vezes: disse que não dava para subornar PC. ?Esse não dá para colocar no esquema. É muito sério?, respondeu o árbitro corrupto. Paulo César soube ontem da diálogo que está no depoimento de Paulo José Danelon. E respondeu: ?Comigo não tem história, mesmo! Venho de origem humilde, mas nem admito ouvir proposta para influenciar qualquer jogo. Foi um elogio. Vindo de bandidos, mas um elogio. Até eles sabem que não me vendo.? Agência Estado ? Essa história não vai ter fim ? Agora é para desconfiar dos juízes em todos os jogos ? Paulo César de Oliveira ? Muito pelo contrário: temos 650 árbitros brasileiros e, depois de muita investigação, ficou provado que só dois estão envolvidos. O futebol sofreu um baque, mas será limpo, muito mais transparente. Tudo está sendo investigado pela Polícia Federal. AE - Você, que é um dos mais respeitados árbitros do País, não percebeu que Edílson Pereira de Carvalho tinha se vendido ? Paulo César - Nem desconfiava. Eu o respeitava como grande árbitro. Talvez minha índole tenha me influenciado nos julgamentos das pessoas. Minha família é humilde, mas minha mãe sempre me apontou o caminho da honestidade. AE - O que mudará nas atitudes dos árbitros brasileiros daqui para a frente ? Paulo César - Não deverá mudar. Os juízes continuarão apitando com honestidade. Os erros continuarão a acontecer porque é impossível o homem não errar. Mas pelo menos ficará ainda mais claro que os que sobrarem deste processo são pessoas limpas, mas não infalíveis. AE - Se a arbitragem fosse profissionalizada o problema estaria resolvido ? Paulo César - Seria um grande avanço, mas não significaria a garantia definitiva. Tenho de falar a verdade: no mundo existem várias pessoas corruptas em todas as áreas. Mesmo nos ramos mais profissionalizados. O nosso país, infelizmente, é um grande exemplo disso. Temos corruptos e corruptores em todas as áreas. Mesmo as que decidem o destino do País. AE - Como é que a situação está refletindo nas pessoas quando o encontram ? Paulo César - Eu tenho uma franquia de uma loja de podologia em um shoping center. Várias pessoas passam por lá e quando me reconhecem, me perguntam como é o esquema e se eu estou recebendo por fora. Pegou mal para todo mundo. E como eu sou conhecido, as pessoas me questionam. A gente acaba pagando por gente de péssima índole que, graças a Deus, está sendo separada da arbitragem. AE - Os árbitros são desunidos ? Paulo César - Muito. Não temos espírito de classe. Isso explica a nossa fragilidade. Mas agora eu tenho de desligar. Vou encontrar a minha mulher Márcia. Acabamos de saber que ela está grávida. Será o nosso primeiro filho. Um pouco de alegria no meio de tanta tristeza.