PC define Botafogo para jogo em Goiás No dia em que completou 43 anos, o técnico Paulo César Gusmão divulgou a escalação do Botafogo para o jogo deste sábado contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. A única alteração em relação ao time que derrotou o Atlético-MG foi a entrada de Diguinho no lugar de Gláuber. Diguinho, de 22 anos, contratado junto ao Mogi Mirim, fará sua estréia com a camisa alvinegra. Nos treinos em General Severiano, o jogador mostrou ao treinador que pode ser útil ao time. ?Ele vem atuando bem nos coletivos tanto na defesa quanto no ataque. É um jogador com boa qualidade técnica e que destacou-se no Campeonato Paulista deste ano?, declarou PC Gusmão, que brincou com a sua idade. ?O motor 4.3 está ficando mais forte?. O Botafogo entrará em campo com a seguinte escalação: Jéfferson; César Prates, Rafael Marques e Oziel; Jonílson, Túlio, Almir e Diguinho; Alex Alves e Guilherme.