PC Gusmão assume o Botafogo amanhã Paulo César Gusmão será apresentado nesta segunda-feira como o novo técnico do Botafogo e, em seguida, o time viaja para Águas de Lindóia, em São Paulo, onde ficará treinando por uma semana para a partida de volta contra o Paulista, pela Copa do Brasil, no dia 6 de abril. Ele entra no lugar de Paulo Bonamigo, demitido após a eliminação no Campeonato Carioca. A saída do Rio também tem por objetivo livrar a equipe das hostilidades feitas pelas torcidas organizadas contra os jogadores, por causa da eliminação precoce no Campeonato Carioca. "O bom de tudo isso é que terei pelo menos dez dias para conhecer os jogadores e um tempo maior ainda antes da estréia no Brasileiro", disse PC Gusmão. No jogo de ida contra o Paulista houve empate por 1 a 1. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo realiza a primeira partida contra o Internacional, no dia 24 de abril, em Porto Alegre. "O momento é o de ter calma e recomeçar o trabalho", avisou o novo treinador. Com a chegada de PC Gusmão, a diretoria do Botafogo deve fazer uma pequena renovação no elenco. Após a avaliação do treinador, alguns atletas podem ser dispensados. Entre os cotados para sair está o meia Elvis, ex-Santo André, que foi muito criticado pela torcida.