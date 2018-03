PC Gusmão "convoca" Nilton Santos O técnico Paulo César Gusmão anunciou na noite desta segunda-feira que pretende convidar o ex-jogador Nilton Santos para integrar a comissão técnica do Botafogo no Campeonato Brasileiro. "Ele poderá ser muito útil para o time. Poderá contribuir muito com sua experiência", disse o treinador, em entrevista ao programa Bem Amigos, do Sportv. Gusmão se transformou em unanimidade no Botafogo. O time vem de duas vitórias consecutivas - 2 a 0 sobre o Inter, fora, e 3 a 1 em cima do Corinthians, em casa - num desempenho que vale à equipe a liderança do Campeonato Brasileiro, ao lado de Santos e Fluminense.