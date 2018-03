PC Gusmão descarta rivalidade RJxSP O técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, afirmou nesta segunda-feira que não existe rivalidade entre clubes do Rio, de São Paulo ou de qualquer outro estado do Brasil. Para o treinador, o fato de o futebol carioca estar se destacando no Campeonato Brasileiro é bom para todos os times do País. "Estamos fazendo um Rio forte, que é bom para o futebol brasileiro. Não estamos rivalizando com paulistas, mineiros, ou qualquer um outro", frisou Gusmão. "Os times cariocas aprenderam com o sucesso dos times do interior que precisavam se preparar para o Brasileiro. E é isso que está acontecendo."