PC Gusmão é o novo técnico do Cruzeiro O técnico Paulo César Gusmão será o substituto de Levir Culpi no comando do Cruzeiro. A diretoria do clube mineiro confirmou no início da noite desta terça-feira a contratação do ex-treinador do Botafogo. Esta será a segunda vez que PC Gusmão comanda a equipe do Cruzeiro. No início do ano passado, ele assumiu o time após a saída de Vanderlei Luxemburgo. Conquistou o título do Campeonato Mineiro, mas acabou demitido menos de três meses depois, em maio, após a eliminação na Copa Libertadores e já durante a disputa do Brasileirão. PC Gusmão assinou contrato com o Cruzeiro até o final do ano, com opção de renovação por mais um ano. O novo treinador será apresentado na tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa II. Segundo a assessoria de imprensa do clube mineiro, a comissão técnica será composta ainda pelos auxiliares César Xavier e Luís Felipe Ximenes, o preparador físico Jorge Soter e o preparador de goleiros Guilherme Gusmão.