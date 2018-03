PC Gusmão espera reforços para definir time do Flu O Fluminense já contratou 13 jogadores, sem contar o meia Carlos Alberto, cuja volta só depende do acerto de alguns detalhes com o Corinthians e a MSI, mas a diretoria ainda estuda a contratação de mais dois jogadores, um zagueiro e um lateral-direito, que pode ser Rafael, jogador com passagens por Vasco e São Paulo e que está no Messina, da Itália - hoje, o único da posição no elenco é Carlinhos. E o técnico Paulo César Gusmão já avisou que só quando tiver o elenco completo em mãos e comandar o primeiro coletivo, na quarta-feira, vai definir o esquema tático da equipe. No primeiro teste, contra a seleção de Teresópolis, num jogo-treino que será realizado no domingo, ele tende a usar o 4-4-2. "É o esquema que mais me agrada pelas peças que tenho em mãos", afirmou o técnico. "O PC sabe o que é melhor para o Fluminense. Não tenho preferência por esquema", avisou o volante Arouca, um dos poucos remanescentes do time que lutou contra o rebaixamento no último Brasileirão. O zagueiro Luiz Alberto, um dos reforços, afirma que está conseguindo, aos poucos, se entrosar com os novos companheiros, e não reclama dos fortes exercícios físicos da pré-temporada. "O entrosamento rápido vai ser importante para alcançarmos os resultados, e não vejo ninguém reclamando de dor. Todos estão empolgados em formar um grupo vencedor", revelou o jogador, que defendeu o Santos em 2006.