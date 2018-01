PC Gusmão estréia amanhã no Botafogo Em sua estréia como técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão tem o desafio classificar o time para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, no confronto contra o Paulista, nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã. Na partida de ida, em Jundiaí, houve empate por 1 a 1. PC Gusmão acredita que o Botafogo já irá atuar de maneira diferente, sem repetir os maus desempenhos do Campeonato Carioca. Mesmo porque, para evitar novos vexames, o treinador optou por escalar o zagueiro Rafael Marques no lugar de Scheidt, que era o capitão da equipe. O atacante Guilherme destacou que os jogadores estão conscientes de que não podem voltar a decepcionar o torcedor. Ele ainda frisou que, apesar de o empate sem gols garantir a vaga ao time, todos vão atuar ofensivamente em busca da vitória. "Acho que não podemos errar mais. A torcida e a diretoria, que podem cobrar, não admitem mais os erros cometidos no início do ano", afirmou Guilherme. "Amanhã a gente não pode nem pensar em empatar. Vamos jogar para vencer." Apesar do discurso de que o Botafogo atuará pela vitória, tanto na segunda-feira quanto na terça, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis. Afinal, um novo empate por 1 a 1 levará a decisão da vaga para esse tipo de disputa. "Hoje nosso aproveitamento não foi muito bom, porque os goleiros resolveram dificultar. Já ontem estivemos bem. Mas, com certeza, não vamos levar o jogo para os pênaltis", disse Alex Alves, que será o companheiro de Guilherme no ataque.