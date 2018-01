PC Gusmão põe César Prates na lateral O Botafogo fez nesta quinta-feira um treino de reconhecimento no remodelado Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Afinal, o jogo contra o Corinthians, no domingo, será no local. Mas o público não poderá comparecer, pois o clube carioca foi punido por incidentes provocados por seus torcedores em Caio Martins no Brasileiro do ano passado. No treino coletivo, o técnico Paulo César Gusmão decidiu escalar César Prates em sua função de origem: a lateral-direita. Com isso, testou o meio-de-campo com Jonilson, Túlio, Juca e Ramon. E parece ter aprovado o desempenho do setor. A única dúvida do treinador ainda é na lateral-esquerda. Ele não sabe se aposta em Oziel, que jogou mal na estréia, ou se improvisa o meia Gláuber, destaque do Volta Redonda no último Campeonato Carioca.