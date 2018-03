PC Gusmão preocupado com o Botafogo O técnico Paulo César Gusmão completa 43 anos nesta quinta-feira. De presente, ele quer encontrar a melhor formação para o Botafogo, que, apesar da liderança do Campeonato Brasileiro, ainda alternou momentos bons e ruins nas últimas partidas, segundo avaliação do próprio treinador. PC Gusmão tentou corrigir, no treino desta quarta-feira, os erros de passe e de posicionamento ocorridos na vitória contra o Atlético-MG, por 2 a 1, na última rodada do Brasileiro. Tudo para o jogo contra o Goiás, no sábado. "Eles não cumpriram função tática e isso eu vou modificar. Se o atacante estiver marcado, o meia chega para finalizar", declarou o treinador, que testou o volante Diguinho no lugar do meia Gláuber, que ainda não repetiu as boas atuações que teve no Campeonato Carioca, quando defendia o Volta Redonda.