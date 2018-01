PC Gusmão tenta conter euforia do Bota O técnico Paulo César Gusmão trabalha para conter a euforia do time do Botafogo, após a vitória na estréia do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, domingo, em Porto Alegre. Segundo ele, o grupo não pode se iludir com um único resultado e precisa se preocupar com o Corinthians, adversário do próximo domingo. "Estou tentando mostrar a realidade para eles. No futebol só ganha se merecer. Não é porque está atuando em casa que você vai ganhar", afirmou PC Gusmão. "Não existe jogo fácil e agora mesmo iremos enfrentar um time que é apontado por muitos como o favorito ao título."