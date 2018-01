PC Gusmão testa o 3-5-2 no Botafogo O técnico Paulo César Gusmão testou o esquema tático 3-5-2 pela primeira vez no Botafogo, nesta quarta-feira, e gostou do que viu no treino. Segundo ele, a performance do time, que lidera o Campeonato Brasileiro, foi acima da média no coletivo. O treinador gostou, sobretudo, da atuação dos alas César Prates e Bill, mais livres para apoiar ao ataque. E espera que o time mantenha o mesmo ritmo no confronto de domingo, contra o Figueirense, no Estádio Luso-Brasileiro. "Gostei bastante. Os jogadores tiveram uma desenvoltura boa e mais rápida do que eu imaginava. A entrada do Emerson como terceiro zagueiro facilitou bastante. É um jogador mais experiente e, junto com Scheidt, vai orientar os companheiros", afirmou PC Gusmão, contente também com o rendimento do ataque. "A bola chegou com mais facilidade."