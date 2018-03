PC não quer outro acidente de percurso O técnico Paulo César Gusmão quer que o Botafogo prove contra o Atlético-PR que a goleada sofrida para o Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi um acidente de percurso. O jogo com a equipe paranaense, que ainda não venceu na competição, será no domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, e a diretoria do Botafogo espera a presença de bom público. ?Foi uma derrota que vai nos ensinar. Agora é assimilar, não duvidar da capacidade do companheiro e dar a volta por cima?, declarou PC Gusmão, que voltou a criticar os erros individuais nos quatro gols do Goiás. ?Foram falhas bobas e infantis?. O objetivo do técnico do Botafogo é passar equilíbrio ao time. ?Todo mundo perdeu dentro do Brasileiro. É normal. A equipe ficou devendo e precisa melhorar muito. Mas confio na qualidade do elenco?, disse PC Gusmão.