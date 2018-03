PC quer Botafogo com postura diferente Antes do início do treino, ainda no vestiário, o técnico Paulo César Gusmão fez exigências ao elenco do Botafogo. O treinador acha que alguns jogadores estão desatentos e o momento não é de relaxar. Pelo contrário, para permanecer entre os três primeiros na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro precisa vencer o Atlético-PR, no domingo, até para se recuperar da goleada sofrida para o Goiás, na última rodada. Gusmão quer ver o Botafogo com outra postura em campo no confronto contra o time paranaense. A princípio, os jogadores parecem ter entendido o recado. ?Foi mais uma dura. A gente já está acostumado. Ele sempre teve essa conversa, onde aponta os erros e cobra de todo mundo?, declarou Túlio, para em seguida prosseguir. ?Ele fala a maior parte do tempo e o grupo ouve. A equipe entende o método dele e a bronca foi merecida. O time não jogou nada e viu o Goiás jogar?.