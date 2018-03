PC quer mais equilíbrio no Botafogo Líder do Campeonato Brasileiro, ao lado de Fluminense e Santos, com 100% de aproveitamento, o Botafogo marcou todos seus gols no segundo tempo. Foram seis em três jogos. E a equipe, segundo avaliação do técnico alvinegro Paulo César Gusmão, ataca mais pelo lado direito do que pelo esquerdo. Por isso, ele falou nesta terça-feira aos jogadores que deseja ter um time mais equilibrado dentro de campo. ?O forte do lateral-direito César Prates é o apoio. Por causa disso, prendo mais na marcação o lateral-esquerdo Oziel. Aliás, a primeira função de um lateral é marcar antes de subir ao ataque. E o Oziel vem fazendo bem essa função?, declarou PC Gusmão, que, em seguida, também elogiou o desempenho do setor defensivo da equipe. ?O importante é não sofrer gols. Depois é fazê-los. Até agora, os jogadores entenderam o recado?. Na opinião de PC Gusmão, o Botafogo não pode ser rotulado como favorito para o confronto de sábado contra o Atlético-MG, no Estádio Luso-Brasileiro com os portões fechados. Será a última punição ao Alvinegro carioca por causa dos incidentes ocorridos contra o Corinthians, em Caio Martins, no Brasileiro de 2004. ?Qualquer jogo é difícil neste campeonato?, afirmou o treinador.