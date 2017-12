PC renova contrato com o Cruzeiro No final da tarde de hoje, o diretor de comunicação do Cruzeiro, Valdir Barbosa, anunciou a renovação, até dezembro de 2006, do contrato de Paulo César Gusmão e do restante da comissão técnica. "Foi um trabalho satisfatório do PC e sua comissão", declarou Barbosa. O treinador - que em 2004 já havia dirigido o Cruzeiro em 21 jogos, substituindo Vanderlei Luxemburgo e conquistando no período o título estadual - assumiu a equipe celeste na 11ª rodada do Brasileirão. Em 34 partidas, alcançou 18 vitórias, quatro empates e 12 derrotas. "Definitivamente, a partir de agora, já se começa a pensar em 2006", ressaltou o diretor de comunicação. Junto com PC Gusmão permanecem no clube mineiro o preparador físico Jorge Soter, os auxiliares César Xavier e Felipe Ximenes, e o preparador de goleiros, Guilherme Gusmão.