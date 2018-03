Pecado de Marcos: fumar na hora errada Marcos abriu fogo contra os que patrulham jogadores de futebol, depois de ter sido apontado como atleta fumante. ?Tem jogador que faz coisa pior, sai com "traveco", vai para a noitada depois dos jogos, bebe, e ninguém fala nada.? A polêmica foi tema de muitas discussões na rodada de sábado e domingo do Campeonato Brasileiro. Marcos não teria problemas nos anos 60, 70 e 80. Naquela época, alguns atletas eram verdadeiras "chaminés". Não havia discriminação. Nem a universal campanha antitabagista podia com eles. Leia mais no Jornal da Tarde