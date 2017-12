Pedidos de alto salário irritam Leão Sem reforços, o técnico Emerson Leão, do Santos, chamou a atenção dos jogadores para a nova realidade do futebol. ?Para contratar é preciso conversar com atleta, procuradores, donos dos passes. Está ficando cada vez mais difícil.? E explicou. ?Para dividir com tanta gente, o jogador tem que pedir altos salários.? Para o treinador, é preciso repor as peças que saíram do time. Uma troca entre Robert e Juninho, do Palmeiras, pode ser fechada nos próximos dias.