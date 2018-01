Pedidos por entradas da Euro superam 30 vezes o disponível Ainda faltando mais de um ano para a Eurocopa de 2008, que será sediada juntamente entre Suíça e Áustria, os pedidos para compra de ingressos não param de crescer. Segundo informações da Uefa divulgadas nesta segunda-feira, a procura foi 30 vezes maior que as entradas disponíveis na primeira janela de vendas. Cerca de 600 mil torcedores de 142 países pediram 10,4 milhões de ingressos até o prazo final (31 de março) - 18 vezes a mais do que para a Eurocopa de 2004, em Portugal, e quase o mesmo número da Copa do Mundo da Alemanha (2006). Com isso, a segunda rodada de vendas, planejada para negociar os bilhetes remanescentes em junho, foi cancelada. Os interessados disputam apenas 350 mil ingressos, um terço do total, que estão disponíveis na primeira rodada e serão distribuídos por meio de sorteio, que será realizado neste mês. As entradas restantes são reservados para as associações dos países que se classificarem, patrocinadores oficiais, VIPs, convidados, cidades-sede e donos dos estádios. A Eurocopa será realizada entre os dias 7 e 29 de junho de 2008. Os jogos serão disputados em oito cidades, quatro na Suíça (Basiléia, Genebra, Berna e Zurique) e outras quatro na Áustria (Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt e Viena). Como as Eliminatórias ainda não acabaram - a última rodada só será realizada no dia 21 de novembro -, apenas os dois países anfitriões estão com vaga garantida. Menos álcool A polícia austríaca se mostrou partidária à sugestão de que a cerveja vendida nos estádios e nos seus arredores possua baixo índice alcoólico para evitar brigas e cenas de vandalismo. Somando a isso, as autoridades pediram que a bebida seja entregue ao público em copos plásticos. "Já entramos em contato com a indústria cervejeira em relação ao baixo conteúdo de álcool", disse o chefe de polícia Peter Jedelsky. "Plástico não machuca ninguém", completou a autoridade, referindo-se ao material utilizado na distribuição da cerveja.