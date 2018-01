Pedrinho admite ir para o São Paulo O meia Pedrinho é uma das prioridades do São Paulo para 2006. Um desejo confessado pelo vice-presidente do clube, Juvenal Juvêncio, que considera o jogador ?muito interessante?. De volta da frustrada aventura no Al Itttihad - a Fifa não permitiu que ele defendesse o clube árabe no Mundial -, Pedrinho pensa agora em seu futuro, já que não tem mais contrato com o Palmeiras. E revela seu interesse de defender o São Paulo, mas avisa que tem outras propostas, do futebol japonês e do Fluminense. Agência Estado - Em que time você vai jogar no ano que vem? Pedrinho - Quero resolver até o final do ano. Tenho uma proposta do Japão e também de clubes brasileiros. AE - O São Paulo? Pedrinho - Sim, eles fizeram uma oferta ao meu procurador, que está estudando. Já houve outras sondagens, mas como tinha contrato com o Palmeiras, não saí. Agora, estou livre para negociar. AE - Qual oferta é melhor? Pedrinho - São equilibradas. Vou decidir com a Marcela, minha esposa. É legal saber que tenho duas ofertas interessantes assim para escolher. AE - O que tem a favor do São Paulo? Pedrinho - Bem, é o estado em que o futebol e mais forte e eu me dei muito bem aqui. O Campeonato Paulista é muito importante, uma vitrine muito grande. E outras coisas. AE - Quais? Pedrinho - Bem, vai disputar a Libertadores e pode voltar ao Mundial Interclubes. Eu ia jogar esse torneio (pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita) e foi uma frustração muito grande ficar de fora (a inscrição foi feita fora de prazo). Seria ótimo voltar para lá, com o São Paulo.