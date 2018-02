Pedrinho assina até junho e pode estrear no Santos domingo Como a novela Marcos Aurélio não chegou, o Santos antecipou para esta sexta-feira à noite a assinatura do contrato com Pedrinho, o que só deveria acontecer na segunda-feira. O meia, que passou boa parte do ano passado tratando de contusões, foi curado pelo fisioterapeuta Nilton Petrone, colocado em forma por Antônio Mello e está pronto para começar jogando ou pelo menos ficar no banco, neste domingo à noite, contra o Guaratinguetá, na Vila Belmiro. O contrato de Pedrinho vai até 30 de junho, com cláusula de preferência para o Santos renová-lo até 31 de dezembro, e os valores não foram revelados. O jogador será inscrito para a primeira fase da Copa Libertadores. O Santos ofereceu contrato ao jogador por produtividade, contrato semelhante ao feito para o zagueiro Antônio Carlos. Pedrinho foi revelado pelo Vasco, em 1998, e já passou por Palmeiras, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Fluminense. Sofreu duas cirurgias para reconstruir ligamentos nos joelhos e desde 2001 não consegue uma boa seqüencia de jogos.