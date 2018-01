Pedrinho cobra explicações de Picerni O técnico Jair Picerni terá muito o que conversar com o elenco do Palmeiras quando se recuperar da gripe que o impediu de trabalhar. Além de Muñoz, que, descontente com a reserva, fala em ir embora, o meia Pedrinho pretende obter explicações sobre as declarações do treinador após o empate por 1 a 1, sábado, com o CRB, em que o técnico assumia o erro da escalação do jogador. ?Quero ter uma conversa franca com ele para saber o que aconteceu?, disse Pedrinho. O meia admitiu que não esteve bem na partida, mas não quer ser considerado o responsável pelo resultado. ?Sei a diferença entre jogar mal e ser um mal jogador.? O problema, segundo Pedrinho, é que não está enfrentando apenas a hostilidade de alguns torcedores em relação à sua situação física. Acontece que o ambiente mudou e ele tem recebido ?olhares estranhos?. O jogador diz que suporta bem as críticas por má atuação. ?Mas crítica por causa de contusão me chateia.? No Palmeiras, Picerni não foi a única vítima da gripe. Além de Marcos, que está fora da partida contra o Santa Cruz, sábado, no Recife, Pedrinho, Alessandro, Magrão, Fábio Gomes e Elson também ficaram doentes.