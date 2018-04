Pedrinho curte dia de folga no Rio O meia Pedrinho, do Palmeiras, passou a noite de domingo e parte da segunda-feira no Rio, com sua esposa Marcela. Eles jantaram juntos após a goleada por 5 a 2 sobre o Vasco, jogo no qual Pedrinho se destacou. Ele fez um gol e participou diretamente de outros dois. Foi o melhor em campo. Pedrinho dormiu bastante, levantou quase no final da manhã e não teve tempo nem de visitar sua mãe, dona Mena, com quem conversou por telefone. De acordo com ela, o jogador ainda estava chateado com as insinuações de que teria tentado desestabilizar o trabalho do técnico Estevam Soares. "Meu filho não é trambiqueiro, não é chegado a essas coisas", avisou. Dona Mena disse que Pedrinho já passou por muitas provações na vida - a seqüência de contusões que quase comprometeram sua carreira - e não merecia estar envolvido nessa polêmica. "Ele ainda está por conta de ter sido acusado de tramar essas coisas." A mãe do jogador assistiu à partida pela TV e esperava ver o filho novamente nesta segunda-feira. Queria que ele fosse almoçar em sua casa. "Ele me deu um telefonema rápido às 11 horas, dizendo que não ia poder vir. E me mandou um monte de beijos. Disse que voltaria logo para São Paulo, onde tinha de resolver problemas particulares", contou. Antes de seguir para o aeroporto Santos Dumont, Pedrinho acompanhou Marcela a uma clínica da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a fim de que ela se submetesse a uma ultra-sononografia. Almoçaram juntos e depois o jogador foi para o aeroporto. Ele queria ter visitado a loja de artigos de decoração que mantém com Marcela no Shopping da Gávea, mas reclamou da falta de tempo à dona Mena. "Semana passada, como estava sem jogar, ele ficou um pouco mais aqui. Deu para matar saudades", revelou a mãe do jogador. Ainda sobre a turbulência dos últimos dias, marcados pelo afastamento de Pedrinho do time do Palmeiras, dona Mena deixou escapar a opinião de toda a família. "A gente sabe aqui em casa que nem o Romário tem esse poder, de derrubar técnico, como é que vão dizer que o meu filho quis fazer isso?", indagou.