Pedrinho: de 4 a 6 semanas fora O meia Pedrinho poderá ficar até seis semanas fora do time do Palmeiras. Exames realizados na manhã desta terça-feira mostraram que o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai desfalcar a equipe por, no mínimo, um mês. Para a partida desta quarta-feira, contra o Vitória, pela Copa do Brasil, o técnico Jair Picerni deverá escalar o meia Zinho. Pedrinho, que também estará de fora da estréia da equipe na Série B do Brasileiro, sábado, contra o Brasiliense, vem sofrendo com seguidas contusões, embora tenha só 25 anos. Já passou por três cirurgias nos joelhos e raramente conseguiu ter boa seqüência de jogos. Quando iniciou a carreira, no Vasco, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas sua condição física não permitiu.