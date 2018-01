Pedrinho desfalca Palmeiras amanhã Um profissional do Palmeiras mostrou como muita gente no clube encara o jogo de amanhã, contra o São Caetano, às 21 horas, no Anacleto Campanella. "Estou com medo de o Palmeiras levar uma goleada." Esse favoritismo excessivo que vem sendo dado à equipe do ABC, por torcedores e pela mídia, serve de motivação para os palmeirenses, que não acham o adversário um "bicho-papão", embora os números estejam de seu lado. O Azulão venceu todos os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista e, nesta quarta à noite, precisa de apenas um empate para avançar às semifinais. Além de não perder, em casa, desde abril do ano passado. O time da capital não preparou nenhuma surpresa contra o forte adversário, mas seu técnico, Jair Picerni, espera, após muita conversa e bom trabalho psicológico, ter deixado seus atletas motivadíssimos, "loucos pela vitória". "É uma decisão e, se ganharmos, podemos pensar em título." Por enquanto, o que resta a Picerni é trabalhar a cabeça dos jogadores. Quando perguntado se tinha alguma carta na manga para surpreender o São Caetano, foi taxativo. "Que carta na manga? O grupo que tenho é esse." O treinador sabe que o elenco é limitado e, por isso, evita fazer invenções. Hoje, perdeu um atleta considerado importante. O meia Pedrinho deixou o treino com dores no joelho esquerdo, o mesmo operado no fim de 2001, e ficará afastado por uma semana. "Não é uma contusão grave e não tem nada a ver com o problema da cirurgia", explicou o médico Maurício Bezerra. Claudecir entra no lugar do meia e o único jogador de armação do Palmeiras será Zinho. "Não tenho outro meia no elenco para pôr no lugar do Pedrinho", justificou Picerni. Pedro substituirá o lateral Neném, suspenso. Hoje, mais um atacante se afastou do time, depois de Dodô, que deixou o clube no início do mês. Leandro, contratado em janeiro, pediu a Picerni que não o utilizasse mais, aborrecido por ter sido pouco aproveitado, situação semelhante à que viveu no São Paulo, em 2002. "Só que o ataque do São Paulo era muito bom, tinha o Luís Fabiano e o Reinaldo, que faziam gols. Aqui..." Leandro permanecerá treinando, mas não será aproveitado. Picerni não gostou das declarações do atleta. Acredita que ele foi deselegante com os companheiros e disse que não o aproveitou porque não estava produzindo o esperado.