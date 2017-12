Pedrinho deve reforçar o Palmeiras O Palmeiras poderá contar com o meia Pedrinho na segunda fase da Copa dos Campeões, competição em que a equipe fará sua estréia no dia 3 de julho contra o Bahia, em Teresina. A informação foi passada nesta sexta-feira pelo próprio jogador, que se recupera desde o final do ano passado de uma contusão no ligamento cruzado do joelho direito, lesão que o levou a uma intervenção cirúrgica (Pedrinho se contundiu em um jogo contra o Vasco da Gama). Segundo Pedrinho, ?a expectativa para voltar é muito grande, mas não quero que a ansiedade possa atrapalhar?, resumiu. Até o mês passado, o retorno de Pedrinho estava programado apenas para o Campeonato Brasileiro, que terá início dia 3 de agosto. Ocorre que o meia já está correndo normalmente e, dentro de alguns dias, vai intensificar os trabalhos fïsicos para que possa participar dos coletivos. ?Sinto que minha perna ainda está um pouco fraca, mas, graças a Deus, já estou chutando a bola normalmente?, afirmou. O atacante Munoz foi liberado por Vanderlei Luxemburgo para viajar até a Colômbia, onde seu pai encontra-se hospitalizado.