Pedrinho e a ?gangorra? no Palmeiras Pedrinho passa por uma fase "oito ou oitenta". Reserva no Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira para um amistoso contra o Haiti, no mês passado. Muito criticado por alguns torcedores, o meia é amado por muitos outros, que gritam seu nome inconformados em vê-lo no banco. O fato é que, em pouco mais de três anos no Palmeiras, o jogador ainda não conseguiu se firmar. Nem mesmo agora, livre das lesões que sempre o perseguiram. Pedrinho se cansou de ser chamado de "podrinho". O termo pejorativo sempre o incomodou, já que foram inúmeras as contusões que teve na carreira - entre elas, três operações de joelho (duas no direito e uma no esquerdo) que, somadas, o deixaram 30 meses parado (ele está com 27 anos). Nos últimos tempos, porém, o apelido caiu em desuso. Pedrinho não se machuca desde maio. "Já são mais de quatro meses. Acho que é o recorde de tempo dele sem lesões", diz Vinícius Martins, médico do Palmeiras. Segundo Martins, "Pedrinho está 100% fisicamente. Ainda faz um trabalho de fortalecimento, mas está no mesmo nível dos demais jogadores. Ele se empenha tanto nos treinos que, às vezes, temos de mandá-lo parar". O período de mais de 100 dias sem contusões não é o único recorde que Pedrinho quebrou. Com 37 jogos disputados dos 50 realizados pelo Palmeiras em 2004, o meia nunca foi tão efetivo no time. Ele esteve em 74% das partidas da equipe neste ano, mesma marca de 2001, quando chegou ao Parque Antártica. Em 2003, por exemplo, ele jogou apenas 25 partidas (46% do total do time). Mas, apesar dos "recordes", Pedrinho não tem conseguido se firmar na equipe titular. É reserva de Elson. E não é nem mais a primeira opção no banco. Tanto que nesta terça-feira contra o Cruzeiro, sem Corrêa, suspenso, o técnico Estevam Soares pensa em escalar Diego Souza. E deixar Pedrinho, mais uma vez, no banco. "O Pedrinho tem treinado bem, é um jogador muito esforçado, mas o Elson e o Diego estão num momento um pouco melhor", justifica Estevam. Pedrinho discorda. Mas não publicamente. Dos amigos próximos ele não esconde a irritação por ficar na reserva. Sua chiadeira já chegou aos ouvidos de Estevam Soares. E também de diretores e conselheiros, cientes de que o meia anda insatisfeito. Como seu salário é extremamente alto se comparado ao dos demais jogadores - ganha R$ 100 mil mensais, dez vezes mais do que o titular Corrêa, por exemplo -, o meia pode deixar o clube no fim do ano, apesar de seu contrato ser válido até julho de 2005. A única reclamação pública de Pedrinho foi há dois meses, mas teve repercussão no elenco. Num jogo contra o Botafogo, no Rio, o meia teve uma péssima atuação. Desperdiçara um pênalti e um gol debaixo do travessão. Foi substituído e, apesar dos erros que cometera, reclamou. Disse que se sentia "perseguido" por Estevam. O técnico respondeu no mesmo tom. "Se estiver insatisfeito, que saia". Dias depois, os dois fizeram as pazes. Mas, desde então, o meia nunca mais teve seu espaço no time. Os números mostram: do jogo contra o Botafogo (em 13 de julho) para cá foram 13 partidas. Pedrinho foi titular apenas sete vezes. E, em cinco dessas sete oportunidades, foi substituído no segundo tempo. Mesmo assim, o meia, que já sofreu com depressão, não perde a esperança. "Tenho futebol para ser titular".