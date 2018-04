Pedrinho é novamente o destaque Pedrinho não fez gol. Mas foi, de longe, o jogador mais festejado pela torcida do Palmeiras na vitória desta quarta-feira, sobre o São Caetano, por 3 a 1, no Palestra Itália. Ele teve seu nome gritado pelos pouco mais de 7 mil torcedores no estádio. Substituído aos 48 minutos do segundo tempo por Diego Souza, saiu de campo aplaudido de pé. "Fico feliz em voltar a jogar no Parque Antártica e receber o carinho da torcida", disse Pedrinho. Para o meia, o apoio dos torcedores foi como uma vitória pessoal. "Passei uma semana complicada por causa daquela polêmica sem fundamento", disse ele, referindo-se aos boatos de que teria armado um complô para derrubar o técnico Estevam Soares. "Quiseram sujar meu nome, duvidaram do meu caráter. Mas, quem me conhece, sabe que eu não sou nada disso." Outro que foi aplaudido pela torcida foi o volante Claudecir, que fez nesta quarta-feira seu segundo jogo após cinco meses parado devido a uma lesão no joelho esquerdo. Ele foi o autor do terceiro gol palmeirense. "O gol coroou uma boa atuação e serviu para que eu me redimisse do gol que havia perdido no lance anterior", revelou o jogador, referindo-se a uma jogada em que saiu cara a cara com o goleiro Silvio Luiz, tentou driblá-lo e acabou perdendo a bola. O único jogador palmeirense a sair de campo se lamentando foi Magrão. Numa disputa de bola com o atacante Fabrício Carvalho, o volante tomou o terceiro cartão amarelo e, suspenso, não jogará o clássico de sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. "O Fabrício Carvalho valorizou. Só trombei e ele, que é muito mais forte do que eu, nem tinha como cair daquele jeito. Infelizmente, vou ter que ficar só torcendo contra o São Paulo pela tevê", lamentou Magrão. O volante só mudou o semblante ao comentar sobre a convocação para a seleção brasileira que enfrentará a Venezuela e a Colômbia, nos próximos dias 9 e 13, pelas Eliminatórias. "O Parreira já havia conversado comigo, dito que era só manter o que eu vinha fazendo no Palmeiras que eu seria chamado novamente. Mas não esperava que fosse tão cedo", comentou Magrão, convocado pela segunda vez. Contra o São Paulo, o Palmeiras não deverá estrear o uniforme com a estampa de seu novo patrocinador, a empresa alemã de tecnologia Siemens. A diretoria ainda espera o aval oficial de sua fornecedora de material esportivo, a Diadora, para formalizar o contrato com a Siemens. O aval é necessário devido ao contrato entre Diadora e Palmeiras. O acordo com a Siemens está apalavrado e deverá render cerca de R$ 600 mil aos cofres do clube até o fim do ano. O nome da empresa será estampado nas mangas. No peito e nas costas, permanece o nome da Pirelli, empresa italiana de pneus.