Pedrinho em campo, festa na torcida Guardadas as devidas proporções, Pedrinho virou uma espécie de "Falcão" do Palmeiras. Assim como o ex-jogador do futsal, que é exaltado pela torcida do São Paulo, mas não consegue atuar num jogo inteiro, o Reizinho do Parque tem seu nome gritado pelos palmeirenses desde o início do jogo. Mas, permanece sem condições de jogar os 90 minutos. A diferença entre ambos é que Pedrinho já provou seu valor no futebol de campo e Falcão, ainda não. O problema do palmeirense é físico. "Temos que ir com calma com o Pedrinho", disse Candinho. O meia, que havia arrebentado contra o Santos, entrou nesta quinta-feira no lugar de Ricardinho. Teve três chances de marcar, mas falhou. Mesmo assim, foi aplaudido pela torcida. "É muito gratificante ver esse carinho dos torcedores", disse Pedrinho. O meia não participou diretamente de nenhum dos três gols, mas foi elogiado pelos companheiros. Magrão, um dos líderes do elenco, só não quer ver ninguém calçando o salto alto. "A alegria voltou, mas não podemos nos empolgar. Temos que manter os pés no chão e jogar com esta garra todas as partidas". Osmar, autor de um dos gols, chegou a passar mal após o jogo, enquanto dava entrevistas. Sentiu um mal-estar, mas em seguida se recuperou. E disse: "Estou muito feliz por voltar a viver um momento bom. Passei um tempo difícil, mas agora estou livre das lesões." Nas últimas cinco partidas, Osmar marcou quatro gols. Pela Libertadores, o Palmeiras volta a jogar quarta-feira, contra o Santo André, no Parque Antártica. Antes, recebe a Portuguesa, domingo, pelo Campeonato Paulista.