Pedrinho espera jogar contra o Santa Cruz A volta de Pedrinho ao time do Palmeiras depende apenas da vontade do técnico Jair Picerni. A garantia foi dada hoje pelo preparador físico Irineu Loturco, que vem trabalhando com o jogador nos últimos 20 dias, desde que este recuperou-se clinicamente de uma contusão muscular na coxa direita. O meia não viajou para Taguatinga, onde a equipe enfrenta o Brasiliense nesta terça-feira à noite. Mas espera pelo menos ficar no banco no próximo sábado à tarde na partida contra o Santa Cruz, no Palestra. "O Pedrinho voltará a atuar tão logo o Jair decida pela sua escalação, no momento que ele achar que o atleta está no ritmo de jogo que considere ideal. Mas posso garantir que sua evolução tem sido constante, e fisicamente encontra-se bem", afirma Loturco. O preparador evita projetar o futuro de Pedrinho, que se contundiu na partida contra a Portuguesa, dia 9 de agosto. "Ele só vai pegar ritmo jogando ou participando de coletivos. Desde que foi liberado pelo departamento médico, participou de três. Claro que dificilmente teria condições de participar de uma partida inteira. Mas creio que suportaria tranqüilamente pelo menos 45 minutos." O doutor Vinícius Martins é cauteloso ao falar do caso. "O jogador não atua há mais de 60 dias. Posso garantir apenas que do ponto de vista clínico está bem. As dores desapareceram há um bom tempo, e ele só aparece no DM para desenvolver o trabalho de manutenção. Quanto a ser escalado ou não, depende da avaliação dos preparadores físicos e da comissão técnica." Picerni não se cansa de elogiar o potencial técnico de Pedrinho. Mas daí a escalá-lo vai uma longa distância. "O Pedro é um grande jogador, mas preciso de atletas que estejam bem, que participem efetivamente do trabalho de campo." Outra preocupação do treinador é evitar comentários sobre os adversários. Embora muitos treinadores tenham apontado o Palmeiras como favorito para o acesso à Primeira Divisão, Picerni quer manter o silêncio. "É complicado eu me pronunciar agora. Ainda mais avaliar o potencial de equipes que disputam com a gente a competição. Mas, fazendo uma avaliação rápida dos times da nossa chave, digo que Sport e Brasiliense têm na criatividade de seus jogadores de meio-campo o ponto forte. Já o Santa Cruz é uma equipe de explosão, de velocidade." O treinador se apega ao resultado do jogo contra o Sport sábado passado, quando o Palmeiras perdeu em casa por 3 a 2, para se convencer do equilíbrio da Série B. "Tirando um ou outro, todos os jogos são iguais." A certeza que reina entre os jogadores é que não é momento de se pensar em escolher adversários. "O problema é que todos os times em casa crescem muito com o apoio da torcida", afirma Vágner Love. "Mas o grupo, mesmo jovem, sabe como se concentrar para evitar surpresas desagradáveis." Picerni complementa. "Quem conseguir controlar melhor o emocional vai chegar lá, porque em campo os times se equivalem." Para a partida de sábado contra o Santa Cruz, no Palestra, o treinador poderá contar com os retornos dos volantes Magrão e Marcinho e do lateral Baiano, que suspensos não enfrentaram o Brasiliense.