Pedrinho espera jogar contra São Paulo O Al Ittihad ainda tenta liberar o meia Pedrinho para o jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. O ex-jogador do Palmeiras foi impedido de disputar o torneio, junto com os outros brasileiros do clube árabe, Lima e Marcão (ambos do Atlético-PR), por um problema na inscrição deles. ?Tem uma possibilidade de que eu possa jogar e estou esperançoso. O clube também tenta liberar o Lima e o Marcão, mas o meu caso parece ser mais simples?, revelou Pedrinho, em entrevista nesta segunda-feira para a Rádio Jovem Pan. Mas a Fifa parece irredutível e não deve liberar a presença dos brasileiros. Sem os 3 reforços brasileiros, o Al Ittihad jogou no domingo e venceu o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0. Com isso, o time árabe passou para as semifinais do Mundial, quando enfrentará o São Paulo. Pedrinho também contou que ele e os outros brasileiros foram muito bem recebidos pelo grupo do Al Ittihad e que todos no clube ficaram decepcionados quando a Fifa os impediu de entrar em campo. ?Já tive duas chances de jogar o Mundial com o Vasco, mas estava machucado. Espero não perder essa oportunidade também?, disse o jogador. Sobre o futuro, Pedrinho explicou que seu compromisso com o Palmeiras já acabou. E que deixa o Al Ittihad após o Mundial, caso jogue ou não. ?Volto com o passe livre para o Brasil?, avisou o meia.