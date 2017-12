Pedrinho fecha com clube árabe O meia Pedrinho, do Palmeiras, vai disputar o II Mundial de Clubes da Fifa, marcado para dezembro, no Japão. Ele fechou contrato nesta sexta-feira com o Al-Ittihad - clube árabe que foi campeão Liga dos Campeões da Ásia. O jogador - que tinha compromisso com o Palmeiras até o final do ano - acabou liberado e sequer foi relacionado para o clássico de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Pedrinho assina contrato de cinco meses com o clube árabe, mas teve o cuidado de impor uma clásula de rescisão pela qual estará liberado assim que terminar a participação do clube no Mundial. O valor do contrato não foi revelado, mas Pedrinho garantiu que se tratava de uma quantia ?irrecusável?. O Al-Ittihad poderá ser um dos adversários do São Paulo no Mundial. Se vencer o campeão africano (que ainda não foi definido), a equipe árabe vai enfrentar o tricolor paulista na semifinal. O Al-Ittihad já conta com o brasileiro Tcheco. O projeto inicial do dono do clube, o xeque Mansour Al Balawi, no entanto, não era exatamente Pedrinho. Ele chegou a tentar as contratações de Kaká, do Milan, e do atacante Samuel Eto?o, do Barcelona. Teria oferecido 5 milhões de euros para cada jogador apenas para disputar o torneio. Como os clubes não liberaram, o xeque partiu para projetos menos ambiciosos. Por recomendação de Tcheco, acabou acertando com Pedrinho.