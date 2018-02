Pedrinho fica na reserva do Palmeiras Pedrinho ainda não sabe se permanecerá no Palmeiras no segundo semestre. Seu contrato acaba em junho e ele ainda não foi procurado pela diretoria para conversar sobre a renovação. Mas o meia tenta não mostrar preocupação quanto ao futuro. "Vou deixar isso na mão do meu empresário", avisou. Segundo o presidente Affonso Della Monica, o Palmeiras tem interesse em renovar o vínculo de Pedrinho, que tem um dos maiores salários do elenco. "Mas só vamos tratar disso depois", explicou. Autor de dois gols no clássico de domingo contra o Santos, Pedrinho deve ser mantido no banco de reservas para a partida de quinta-feira (19h), contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Palestra Itália, pela Libertadores. O clássico de domingo foi seu primeiro jogo em 2005. "Não estou ansioso para voltar a ser titular. Treinei pouco para isso", revelou Pedrinho. Mas o técnico Candinho vai fazer duas alterações no time que venceu o Santos: o volante Magrão e o meia Diego Souza, que estavam suspensos, voltam nos lugares de Claudecir e Cristian.