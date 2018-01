Pedrinho já teme pelo pior Apesar de um empate contra o Rio Branco, amanhã, em Americana garantir ao Palmeiras uma das vagas para as quartas-de-final do Campeonato Paulista, alguns jogadores temem pelo futuro da equipe. O meia Pedrinho, contrariando o pensamento do técnico Jair Picerni, disse ontem que a classificação está muito ameaçada. "Só temos mais um jogo para definir nossa sorte e a situação é delicada. O time está ansioso e terá um adversário que virá com tudo." Pedrinho não poupou quase ninguém no elenco. Afirmou que a equipe vem jogando mal e citou a partida de quarta-feira contra a Ponte Preta, que terminou empatada por 2 a 2, como uma das piores que fez em sua carreira. "Eu, particularmente, não joguei p... nenhuma. Mas o Zinho, o Marquinhos e o Neném também não fizeram nada. Só o Magrão e o Marcos se salvaram." Leia mais no Jornal da Tarde