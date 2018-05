Pedrinho mostra maturidade para ser titular do Corinthians em dérbi

Pedrinho tem grandes chances de ser titular do Corinthians no clássico com o Palmeiras, domingo, na Arena, e coroar sua nova fase com a camisa alvinegra. O atacante tem demonstrado a cada dia mais maturidade e estar preparado para ter mais oportunidade e até se firmar como titular.

Um dos destaques do Corinthians diante do Vitória, o atacante de 20 anos diz que está pronto para iniciar a partida no domingo. "Estou preparado para o que der e vier. Por ser um clássico, é um jogo diferente e todo jogador quer jogar. Fisicamente, estou 100% e acho que estou demonstrando isso nos jogos, cansando menos. É ir me cuidando com isso, porque na técnica isso pode sobressair", comentou o jovem.

O atacante ainda comentou sobre o fato de ter enfrentado o Vitória, clube onde passou e foi dispensado ainda na base. "Acabei sendo dispensado de lá. Tenho que agradecer ao que fizeram por mim, mas teve um sabor especial para mostrar onde eu pude chegar".

Ele ainda brincou quando questionado se o responsável por tê-lo dispensado está arrependido da decisão. "Acho que sim, acho que o cara que me dispensou está meio arrependido.

Como sempre, mais uma vez seu nome foi um dos mais gritados e ele foi ovacionado pelos torcedores quando deixou o gramado, substituído. "Sei que cada vez que a bola chega em mim, a torcida pode criar expectativa. Às vezes isso pode me fazer querer forçar uma jogada, mas eu tento manter a cabeça no lugar para forçar a jogada na hora certa."