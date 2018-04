Pedrinho não quer ser jogador de segundo tempo no Santos

A vida de Pedrinho sofreu uma transformação depois de suas decisivas atuações nas vitórias por 3 a 0 contra o Goiás, na Vila Belmiro, e 2 a 1 diante do Náutico, no Recife. De jogador quase descartado há pouco mais de uma semana, o meia passou a ser considerado titular indispensável do meio-de-campo para o jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo à tarde, na Vila Belmiro. Nesta sexta, Pedrinho procurou desfazer a imagem que vem se formando a seu respeito de que é jogador apenas de segundo tempo. "Fiz esses dois gols no segundo tempo, mas nos outros oito que marquei foram em partidas nas quais comecei como titular. E a minha história no Vasco e no Palmeiras é de jogador titular e não de meio-tempo", defendeu-se. Ele lembra que antes da má fase que provocou o seu afastamento, teve um período de boas atuações no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. "Nenhum jogador joga bem ou mal durante todo o tempo. Fui bem em 80% dos 55 jogos nos quais atuei. Nos 20% restantes, tive atuações ruins e regulares. Cai de produção, fiquei fora, sofri, mas voltei e estou jogando bem. Porém, para mim, tanto faz começar jogando como entrar no segundo tempo", diz. Luxemburgo teria confidenciado a um amigo, domingo à noite, no estúdio da TV Record, que teria acertado um contrato de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,74 milhão) para Pedrinho em 2008 em outro clube. A notícia agitou o Centro de Treinamentos Rei Pelé, nesta sexta à tarde, mas não pôde ser confirmada com o técnico, que só vai dar entrevista após o jogo. Pedrinho negou qualquer tipo de entendimento. "Não recebi proposta de fora e nem do Santos. Não apenas eu, mas outros jogadores terão o contrato encerrado em 31 de dezembro. Como o clube vai passar por eleições, só depois deverá haver uma definição." Dúvidas no time Adoniran ainda sente dores no púbis e está fora do jogo com o Atlético-MG. Sem Maldonado (contundido) e Rodrigo Souto (suspenso), Luxemburgo tanto poderá confirmar a dupla de volantes de marcação com Adriano e Dionísio, como também passar Kléber para o meio-de-campo e escalar o garoto Carleto na lateral-esquerda. Se optar por Kléber no meio, Dionísio será mantido na lateral-direita, onde vem se destacando. Se ele for escalado como volante, Alessandro reassume a lateral-direita. Para substituir o também suspenso Rodrigo Tabata, o técnico tem Pedrinho e Vítor Júnior, enquanto Petkovic será o outro meia.