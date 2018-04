Pedrinho não treina e reabre crise O jogador Pedrinho continua sendo assunto no Palmeiras. Por mais que o técnico Estevam Soares não queira mais falar a respeito, nesta quinta-feira, não teve como fugir das perguntas dos jornalistas. Tudo porque o meia não apareceu no Centro de Treinamentos à tarde para participar do coletivo. Chegou a ir ao clube. Mas sequer vestiu o uniforme de trabalho. Entrou no carro e foi embora, sem dar explicações a ninguém. Nem mesmo o comandande palmeirense tinha conhecimento do motivo do sumiço. ?Fiquei sabendo disso pela assessoria do clube?, revela Estevam Soares. ?Fui pego de surpresa.? Pela manhã, o meia se apresentou normalmente ao treinador. Participou dos trabalhos com todo o elenco. ?Fez um trabalho muito bom. Chegou às oito horas, como todos os outros jogadores, treinou por uma hora e meia. À tarde era para ele ter vindo como todos. Inclusive seria uma opção para o jogo contra o Vasco (domingo, em São Januário). Para mim foi uma novidade?, diz o treinador. Mas, à tarde, desapareceu. A situação do jogador no Palmeiras tem sido assunto há alguns dias. Estevam Soares o teria afastado por motivos físicos, para que ganhasse mais condição. Mas o preparador do clube, Walmir Cruz, desmentiu o técnico palmeirense. E tudo ficou mal explicado. Até mesmo um complô do meia chegou a ser cogitado. Muitos boatos surgiram em torno de seu afastamento do elenco. De que ele teria ligado para alguns treinadores informando que Estevam Soares iria sair do Palmeiras. Também correram comentários de que o jogador teria feito uma reunião com todo o elenco palmeirense sugerindo a cabeça do técnico. Pedrinho jura inocência. Mas nesta quarta a sua saída repentina do CT deixou muitas dúvidas no ar. ?Ele poderia jogar contra o Vasco como qualquer outro. Assim como o Elson e o Diego Souza, é uma boa opção ofensiva para um time que precisa fazer gols para sair de uma situação difícil no campeonato?, comenta Estevam Soares. ?Mas agora eu não sei. Se ele der uma explicação boa, claro que tem condição de enfrentar o Vasco. Faltar a um treinamento qualquer um pode faltar.? Estevam Soares prometeu que seria a última vez que responderia alguma pergunta sobre o jogador. No entanto, logo voltou a falar sobre a ausência de Pedrinho. E o que mais causou surpresa ao treinador foi o fato de que ninguém no clube sabia o que tinha acontecido. ?Sobre esse assunto está na hora de pararmos de falar. O jogador tem de treinar e participar. Se for chamado para jogar, tem de jogar. Quero dar por encerrado esse caso. Não quero mais responder sobre o Pedrinho, só sobre o jogo?, afirmava Estevam Soares. Foi só um repórter insistir e ele voltou a comentar sobre o tema. ?Ele tinha chance de jogar sim, fiquei muito surpreso com a ausência dele no treinamento. Estamos procurando uma coisa diferente para o time melhorar, ele podia ser uma das saídas. Foi realmente uma grande surpresa. Deveria estar treinando normalmente, estava cotado para o jogo. Agora nós vamos ver o que aconteceu, precisamos saber para resolver a situação.?