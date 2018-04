Pedrinho pede sequência de jogos para aguentar 90 minutos no Corinthians

Um dos cotados para a vaga de Clayson no Corinthians, a dúvida que paira sobre o atacante Pedrinho é se ele tem condições físicas de suportar os 90 minutos do clássico com o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. O jovem de 19 anos tem evoluído fisicamente e acredita que só estando em campo poderá dar uma resposta concreta se realmente ainda não consegue jogar uma partida inteira.

"A gente só sabe (quanto tempo ele aguenta) se colocar para jogar, porque não dá para ter uma média do quanto eu vou aguentar jogar, porque sabemos que ritmo só pegamos jogando", disse o atacante.

Apesar do discurso, Pedrinho admite que acha que não aguenta uma partida inteira, entretanto, só terá certeza se for testado. "Só no jogo vou saber o quanto vou aguentar. Eu estou entrando aos poucos, mas acho que uns 70% eu posso aguentar, vai depender do ritmo de jogo também", disse o atacante, que entrou bem no clássico com o Palmeiras.

Com a expulsão de Clayson, o técnico Fábio Carille terá que encontrar uma nova opção de tentar superar a defesa alviverde. Além de Pedrinho, Jadson e Romero aparecem como favoritos a uma vaga. Marquinhos Gabriel e Júnior Dutra correm por fora.

"Tenho certeza que o Carille vai ver o melhor substituto. Se for eu ou não, tenho certeza que vai entrar e corresponder", apostou Pedrinho.