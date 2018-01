Pedrinho perde vaga de titular As boas atuações do meia Pedrinho nas últimas partidas não serviram para lhe assegurar a vaga de titular no Vasco. O técnico Joel Santana explicou que sabe como fazer uma equipe campeã e não pretende modificar seu esquema tático com três volantes: Nasa, Jorginho e Paulo Miranda. "De dez Cariocas que disputei, ganhei cinco. Nesta profissão, aprendi que devemos ter paciência, quando as coisas não vão bem", disse. Pedrinho mostrou-se resignado com a decisão de Joel e afirmou que vai parar de reclamar e se esforçar para conquistar seu espaço na equipe. "Não quero mais causar polêmica, porque o mais prejudicado fui eu. O importante é a gente ter consciência do que está fazendo", considerou. Para a partida de amanhã, contra o Peñarol, pela Taça Libertadores da América, Maricá deve continuar na lateral-direita, porque Clébson ainda não se recuperou de uma torção no tornozelo direito.