Pedrinho pode desfalcar Palmeiras na 4ª O Palmeiras começa a semana embalado pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com um grande problema para a partida contra o Cruzeiro pela Copa Sul-Americana. Durante o jogo contra a Portuguesa, pela Segunda Divisão, o meia Pedrinho, autor de um dos gols da vitória por 4 a 3, se contundiu e pode desfalcar o time na partida que será realizada no Palestra Itália quarta-feira. O médico do clube, Vinícius Martins, diz que, a princípio, a contusão na parte superior da coxa não parece grave. ?Provavelmente é apenas uma dor ou mialgia, mas vamos fazer um exame de ressonância magnética para termos certeza do caso de Pedrinho?, explicou. O objetivo é descartar a possibilidade de o problema ser uma lesão muscular. Martins afirmou que mesmo que a contusão seja simples, é possível que o meia fique fora da partida contra o Cruzeiro. ?Se sentir dores até terça-feira e não puder treinar, Pedrinho deve ficar fora do jogo, porém neste caso seriam grandes as chances de ele jogar no próximo sábado", observou. "Mas, se o problema for de lesão muscular, ele pode ficar afastado por mais tempo." Se confirmada, a ausência do meia pode complicar bastante o trabalho do técnico Jair Picerni, uma vez que o reserva imediado de Pedrinho, Diego Souza, foi convocado para a seleção brasileira que disputa os Jogos Pan-Americanos de São Domingos junto com o atacante Vágner, artilheiro do time na Série B. Nesse caso, a maior probabilidade é de que Edmilson seja o titular. O jogador, porém pouco tem atuado no setor e seu desempenho pode ser comprometido pela falta de entrosamento. Boa notícia - Mas nem tudo é preocupação para o Palmeiras. A boa notícia pode ser a volta de Muñoz ao time principal. O jogador ficou duas semanas afastado por causa de uma gastroenterite aguda, que o fez perder cinco quilos, e, ao mesmo tempo, dispensado para acompanhar a cirurgia cardíaca do pai. O jogador voltou fisicamente debilitado e, por isso, precisou de um tempo maior para recuperação das suas melhores condições, mas voltou a jogar contra a Portuguesa e deverá estar à disposição de Picerni para o jogo contra o Cruzeiro. Outro retorno bem-vindo é o de Marcinho. O jogador foi suspenso por quatro partidas pela expulsão no jogo contra o Londrina pela Série B, mas tem condições de jogar a Sul-Americana e sua presença em campo depende da decisão de Jair Picerni. Segundo jogadores como o goleiro Marcos e o volante Magrão, sua presença é importantíssima no setor defensivo do Palmeiras por ser o único volante com características predominantemente defensivas no grupo.