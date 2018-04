Pedrinho pode voltar ao Palmeiras Estevam Soares admite que pode voltar a usar o meia Pedrinho já no jogo de domingo, contra o Vasco, no Rio de Janeiro - nem que seja, pelo menos, no banco de reservas. "Nunca falei que ele estava afastado, ele faz parte do grupo", diz o treinador do Palmeiras. A chance de Pedrinho ser escalado como titular, porém, é remota. Na frente dele, na opinião de Estevam, ainda estão outros dois meias: Diego Souza e o jovem Júlio César, que tem apenas quatro partidas como profissional. Isso sem contar Elson, que é o dono da posição no meio-campo, mas já corre risco de ir para a reserva. O técnico não quis confirmar, mas é quase certo que Pedrinho volte a treinar com bola na quarta-feira - nesta terça, o time faz apenas exercícios físicos. Voltando a participar dos treinamentos coletivos, o jogador poderia ir, pelo menos, para o banco de reservas na partida contra o Vasco. "Na sexta-feira, sai a convocação dos relacionados para o jogo. Nada impede que o nome dele (Pedrinho) esteja presente", revela Estevam. "O que posso afirmar desde já é que não há crise no elenco." O técnico faz questão de deixar isso claro porque tem se sentido incomodado com os comentários que lê, vê e ouve na imprensa. Ele afirma que não tem nada contra Pedrinho. "Dei várias chances para ele", justifica-se. Em 24 jogos do Palmeiras sob o comando de Estevam Soares, Pedrinho esteve à disposição em 17. Foi titular em 12, entrou em outros quatro e permaneceu os 90 minutos no banco de reservas uma única vez (contra o Criciúma, no dia 8 de agosto). Apesar de o time não ter mostrado qualidade no setor de armação no jogo contra o Coritiba, no domingo, o técnico afirmou que não se arrependeu de ter barrado Pedrinho. "Nunca me arrependo de nada", disse Estevam. "E não posso ficar aqui falando de ?A?, ?B? ou ?C?. Nossa preocupação tem de ser o Palmeiras." Pedrinho passou a última semana treinando separado do restante dos atletas e nem foi relacionado para ir a Curitiba. Estevam afirmou que não se tratava de um "afastamento, mas sim, de uma opção técnica." É sabido, porém, que o clima entre o meia e o treinador não é dos melhores. E a torcida está do lado do jogador. Tanto que, mais uma vez, gritou o nome de Pedrinho durante o jogo de domingo, no estádio Couto Pereira. Os desentendimentos entre Estevam e Pedrinho começaram no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no dia 13 de julho, no Rio de Janeiro. Naquela partida, o meia foi substituído após desperdiçar um pênalti e perder um gol dentro da pequena área. Na ocasião, Pedrinho saiu de campo reclamando de perseguição. "Sempre sobra para mim", disse. Estevam retrucou, via imprensa. "Se não estiver satisfeito, que saia", avisou. Mas os dois chegaram a fazer as pazes dias depois daquela discussão. Agora, para não botar mais lenha na fogueira, Pedrinho já deixou claro que não levará o caso à diretoria. Apesar do clima ruim com Estevam, ele afirmou que procurará cumprir seu contrato até o fim (julho de 2005). E que fará tudo o que o técnico lhe pedir. "Se ele me mandar correr, eu corro. Se me mandar treinar separado, eu treino. Se me mandar jogar, eu jogo. O que eu quero é ajudar o Palmeiras", garante Pedrinho, vice-artilheiro do time na temporada, com 10 gols, 18 a menos que Vágner Love, hoje no CSKA da Rússia.