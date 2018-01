Pedrinho pode voltar sábado ao Palmeiras Pedrinho deve reforçar o Palmeiras na partida contra o Sport, que pode definir a classificação do time paulista para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que está afastado há seis semanas por conta de uma distensão na coxa direita, seguida de uma lesão próxima do joelho da mesma perna, voltou ao treinos nesta terça-feira. Ele deve realizar um treinamento coletivo na quarta, em teste que será decisivo para definir suas possibilidades de ser relacionado para o jogo de sábado. Pedrinho acredita que dificilmente terá condições de atuar os 90 minutos no sábado. "Acho que para a primeira partida não daria", afirmou o jogador. Segundo o preparador físico do Palmeiras, Irineu Loturco, a possibilidade do meia ser relacionado vai depender da reação do organismo do jogador ao treino desta terça e ao desempenho no coletivo.