Pedrinho se defende das acusações Cada vez mais em baixa no Palmeiras, o meia Pedrinho quebrou o silêncio e resolveu falar sobre os boatos de que perdeu o lugar na equipe porque teria tramado a queda do técnico Estevam Soares. Após insistência dos repórteres que acompanhavam os treinos na Academia de Futebol, nesta quinta-feira à tarde, o jogador fez um rápido pronunciamento ? por determinação da Assessoria de Imprensa do clube, não foram permitidas perguntas. O jogador se defendeu das acusações, mas não esclareceu o problema. ?No Brasil, todos falam o que querem. Mas dessa vez, não vai ficar assim. Essa história é mentirosa e quem falou, vai ter de provar. Vou investigar e saber quem inventou tudo isso, porque é uma calúnia e uma difamação contra mim. Respeito qualquer crítica ou opinião, mas tenho nove anos de carreira e muitos amigos no futebol, que conhecem a minha índole e o meu caráter. Não quero falar mais sobre essa polêmica. É hora de pensar apenas no Palmeiras e nos jogos que temos pela frente, pois precisamos nos recuperar no Campeonato Brasileiro?, disse Pedrinho. De acordo com informações divulgadas pelo programa Debate Bola, da TV Record, quarta-feira, o jogador, insatisfeito com o trabalho de Estevam Soares, teria organizado uma reunião com o elenco, antes do jogo contra o Criciúma, dia 8 de agosto, para tirá-lo do cargo. Abalado com os boatos, Pedrinho não treinou na quarta-feira à tarde, mas obedeceu a decisão da diretoria e da comissão técnica e voltou ao trabalho nesta quinta-feira. Porém, tudo leva a crer que dificilmente será aproveitado no jogo contra o Vasco, domingo, no Rio. Enquanto os titulares enfrentavam os reservas, no treino coletivo, Pedrinho participava de um treino técnico ? conhecido entre os jogadores como ?bobinho? ? no outro gramado, junto com atletas como Alex Afonso, Zé Eduardo e Francis. Este último até treinou por alguns minutos entre os reservas, mas Pedrinho assistiu ao treinamento de longe. Era visível seu abatimento: isolado e de cabeça baixa, chutou algumas bolas no gol, sem goleiro, após ficar por alguns minutos encostado na trave. Quase no final do treino, Pedrinho recebeu a solidariedade do volante Correia, que também perdeu lugar no time ? será substituído pelo meia Claudecir. Os dois conversaram por alguns minutos, até resolverem falar com a imprensa. ?Quando o time não vai bem, alguma mudança tem de ocorrer. O jeito é trabalhar para ter nova chance?, disse Correia.