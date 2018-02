Pedrinho também é outro que deve deixar o Santos

O meia Pedrinho deve ser mais um jogador a deixar o Santos depois da chegada do técnico Emerson Leão. Aos 31 anos, ele foi levado para a Vila Belmiro pelo antigo comandante santista, Vanderlei Luxemburgo, que agora está no Palmeiras. Além da ligação com Luxemburgo, que é desafeto de Leão, Pedrinho tem uma proposta do futebol japonês. Caso a saída dele realmente se confirme, será a quarta dispensa no Santos em menos de uma semana. Desde que Leão chegou ao clube, na segunda-feira passada, já deixaram a Vila Belmiro o meia Petkovic, o lateral-direito Baiano e o zagueiro Leonardo. Enquanto isso, o novo treinador deixou claro que "olharia com carinho" para as categorias de base (o Santos foi campeão paulista Sub-20), mas que precisaria de "quatro reforços" - por enquanto, nenhum foi contratado. O primeiro dos reforços a chegar pode ser o zagueiro Fabão, campeão da Libertadores e do Mundial com o São Paulo, em 2005. Ele está atualmente no futebol japonês, mas já manifestou seu desejo de voltar ao Brasil. "Estamos tentando trazê-lo", confirmou o gerente de futebol do Santos, Ilton José da Costa, ao falar sobre o zagueiro Fabão. "Não é fácil, pelo alto salário, mas vamos tentar." Para a zaga, o Santos tem apenas Adaílton, Marcelo e Domingos. É pouco para quem vai disputar um dos grupos mais difíceis da Libertadores em 2008 - com Chivas Guadalajara (México), Deportivo Cúcuta (Colômbia) e San Juan (Bolívia). E Leão sabe disso. Outro nome que passou a circular pela Vila Belmiro é o do atacante Nenê, que passou pelo Santos em 2003 (justamente sob o comando de Leão). O jogador está no Monaco, da França, e teria se oferecido para voltar ao futebol brasileiro. Sobre o lateral-esquerdo Kléber, a diretoria santista insiste que não recebeu nenhuma proposta, ao contrário do que divulgou a imprensa espanhola nesta semana. O Valencia teria oferecido R$ 18 milhões pelo jogador - menos da metade do valor da multa rescisória, estipulada em R$ 50 milhões. "Ele tem contrato com o Santos até 2010 e só sai se alguém pagar a multa", avisou o vice-presidente de futebol do clube, Luiz Antônio Ruas Capella. O presidente Marcelo Teixeira, porém, admite que pode vender o jogador para equilibrar o caixa santista.