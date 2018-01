Pedrinho treina e anima Palmeiras Aos poucos, Pedrinho está sendo reintegrado ao time do Palmeiras e pode se tornar uma opção tática extra para o técnico Jair Picerni na fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia voltou aos treinos na terça-feira após seis semanas de afastamento quase total, participou normalmente das atividades desta quarta, um dia de teste importante para sua recuperação. Pedrinho sofreu uma contusão na coxa direita após o jogo contra a Portuguesa e, na seqüência, dores no joelho da mesma perna. Para o preparador físico Irineu Loturco, as perspectivas do meia para as próximas partidas dependiam da reação ao treino de terça e ao desempenho desta quarta. ?Ele não sentiu dores e tudo aconteceu dentro da normalidade. Agora ele só precisa readquirir o ritmo de jogo.? O retorno de Pedrinho foi comemorado por integrantes do grupo palmeirense, como o volante Magrão. ?A volta dele é um motivo de alegria. É um jogador que cadencia e sabe fazer a bola rolar para o time jogar.? Magrão acredita que com as recentes mudanças táticas promovidas por Picerni será possível escalá-lo ao lado de Diego Souza, atleta que também não vê nenhuma dificuldade em jogar mais recuado e fazer dupla com o meia. ?De certa forma pode ser até melhor porque normalmente os meias adversários não acompanham muito na marcação.? Picerni, no entanto, não definiu se poderá relacionar Pedrinho para o jogo de sábado. A tendência do treinador em casos como o do meia, onde não há problemas de contusão no time, é deixar um atleta participar dos treinos durante mais uma semana antes de escalá-lo. Concentração ? Como a partida contra o Sport, sábado, pode definir a classificação para a fase final da Série B, Picerni resolveu adiantar a concentração. O grupo se apresenta nesta quinta-feira após o treino da tarde e a iniciativa contou com o apoio de todos os jogadores. ?Acho que qualquer sacrifício é válido neste momento. Depois, se conseguirmos subir para a Primeira Divisão, vamos poder ter férias?, observou Magrão.