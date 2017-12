Pedrinho vai desfalcar o Palmeiras O meia Pedrinho vai desfalcar o time do Palmeiras no jogo de domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul. O jogador sofreu um pisão no dedão do pé direito, que causou uma infecção na unha. "Ele fica de fora para tratamento", disse o técnico Emerson Leão. Com isso, Juninho, que ficou no banco de reservas no primeiro tempo contra o São Paulo, deverá herdar a vaga. Outros dois problemas para Leão estão na zaga. Baiano cumpre mais um jogo de suspensão - por ter dado uma bolada em Tevez no clássico contra o Corinthians, dia 10 de julho - e será substituído por Correia. Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e também não joga. Aí fica o mistério de Leão. O treinador poderá alterar o sistema tático e colocar dois ao invés de três zagueiros. "Não escondo que prefiro escalar dois zagueiros", afirmou Leão. Gamarra e Leonardo Silva devem formar a dupla. Se jogar com três zagueiros, Gláuber deve entrar na equipe. No ataque, o argentino Gioino segue como centroavante e terá a companhia de Marcinho. Warley, autor do gol de empate contra o São Paulo, continua no banco de reservas.