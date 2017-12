Pedrinho vai usar chuteiras diferentes Pedrinho volta ao time do Palmeiras. O meia está recuperado de infecção no dedão do pé direito que o afastou dos gramados por três semanas. "Leão disse que não queria que eu jogasse sofrendo", revelou o meia, que afirmou ter jogado várias partidas com dores, que o levaram às infiltrações de anestésicos. Como precaução, utilizará chuteiras diferentes, amanhã, diante do São Caetano. "Vou usar uma 37,5 no pé direito, com palmilha, e 37 no esquerdo." Pedrinho considera muito importante o retorno de Diego Souza, mesmo que a disputa por vaga no meio-campo fique ainda mais acirrada. "É sempre bom ter vários jogadores para a mesma posição", argumentou. "O campeonato é longo, as contusões acontecem e o talento do Diego será importante." Diego Souza foi reintegrado oficialmente hoje, mas só deverá estar à disposição de Leão no dia 7, contra o Coritiba. "Esta não é a segunda chance para o Diego, será a última", disse Leão, referindo-se ao jogador, que teve passado problemático no clube. "Agradeço ao Leão, tenho a confiança dele e não vou decepcioná-lo", adiantou Diego, que passou três meses no Vissel Kobe, do Japão.